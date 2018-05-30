Украинский телеканал решился показать матчи ЧМ-2018 в России

Один из крупнейших телеканалов Украины, «Интер», объявил о своем решении показывать матчи чемпионата мира по футболу в России.

«Inter Media Group получила права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу-2018. Все матчи самого престижного футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах «Интер» и НТН», – сообщается на сайте телеканала.

В сообщении отмечено, что Inter Media Group получила права на трансляцию от ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины». Договорные отношения между сторонами утверждены Европейским вещательным союзом.

Ранее сообщалось, что украинские власти хотят демонстративно бойкотировать ЧМ. Кроме того, на Украине отказались показывать по телевидению матчи чемпионата мира по футболу.

Отметим, «Интер» не в первый раз идет наперекор официальной позиции украинских властей, несмотря на возможную опасность. В День Победы, 9 мая, в здании телеканала «Интер» в Киеве возникла задымленность из-за брошенной дымовой шашки. Это произошло после того, как на телеканале вышел праздничный концерт, в котором ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 млн украинцев, и сегодня «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве».