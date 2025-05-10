Кремль заявил о спокойной реакции России на новые санкции

Tекст: Александра Юдина

Песков прокомментировал заявления Великобритании и Германии о возможном ужесточении антироссийских санкций, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва уже привыкла к подобным мерам и знает, как минимизировать их последствия.

Песков отметил, что российская сторона не воспринимает угрозы введения новых ограничений как нечто пугающее или неожиданное.

Он добавил, что страны Запада продолжают использовать санкционный механизм по отношению к России, однако для Москвы такие шаги уже давно не являются новостью.

Накануне власти Британии готовят ограничительные меры в отношении сотни российских танкеров, предположительно используемых для обхода нефтяных санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с конца февраля 2022 года против России было введено почти 29 тыс. не торговых санкций. США инициировали более 7 тыс. таких ограничительных мер. Британия объявила о новых ограничениях на поставку игровых контроллеров для пилотирования беспилотников на линии фронта на Украине.