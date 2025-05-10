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    Кратный рост поставок американский нефти в Индию не страшен России
    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    В Пакистане заявили о выведенной из строя на 70% электросети Индии
    Аналитик заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после парада Победы
    Ким Чен Ын пообещал военную поддержку России при «нападении Запада»
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    0 комментариев
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    10 мая 2025, 12:16 • Новости дня

    Кремль заявил о спокойной реакции России на новые санкции

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия научилась адаптироваться к западным санкциям и выработала действенные меры реагирования.

    Песков прокомментировал заявления Великобритании и Германии о возможном ужесточении антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Москва уже привыкла к подобным мерам и знает, как минимизировать их последствия.

    Песков отметил, что российская сторона не воспринимает угрозы введения новых ограничений как нечто пугающее или неожиданное.

    Он добавил, что страны Запада продолжают использовать санкционный механизм по отношению к России, однако для Москвы такие шаги уже давно не являются новостью.

    Накануне власти Британии готовят ограничительные меры в отношении сотни российских танкеров, предположительно используемых для обхода нефтяных санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с конца февраля 2022 года против России было введено почти 29 тыс. не торговых санкций. США инициировали более 7 тыс. таких ограничительных мер. Британия объявила о новых ограничениях на поставку игровых контроллеров для пилотирования беспилотников на линии фронта на Украине.

    9 мая 2025, 20:13 • Новости дня
    Фицо резко ответил на критику Каллас из-за его визита в Москву

    Фицо ответил на критику Каллас по поводу его визита в Москву на День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас за его визит в Москву на День Победы и высказался против создания нового «железного занавеса» в Европе.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся на торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы, прокомментировал критику со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, передает ТАСС.

    В своем обращении Фицо отметил, что он приехал в Москву с целью почтить память более 60 тыс. советских солдат, павших при освобождении Словакии, и не видит связи между их подвигом и современной международной обстановкой.

    Также Фицо не согласен с попытками европейских политиков изолировать Россию и считает необходимым поддерживать с Москвой нормальные экономические и дипломатические отношения.

    Фицо добавил, что представители Еврокомиссии не имеют права критиковать решения суверенных лидеров и подчеркнул важность диалога даже при разнице во взглядах.

    Ранее Каллас во Львове заявила, что Фицо «стоит на неправильной стороне истории». По ее словам, страны ЕС празднуют День Европы , и она не может понять, как Фицо «может стоять в Москве сегодня».

    При этом несколько дней назад Фицо рассказывал о запрете Эстонией пролета его спецборта для визита в Россию.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо на празднование 80-летия Победы актом героизма.

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    7 мая 2025, 18:14 • Новости дня
    Вэнс заявил о потере интереса к предлагаемому Украиной 30-дневному перемирию
    Вэнс заявил о потере интереса к предлагаемому Украиной 30-дневному перемирию
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты намерены сосредоточиться на обсуждении будущего долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

    «Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает нашим стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня, больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование», – заявил Вэнс, передает ТАСС.

    Накануне спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что украинская сторона готова немедленно согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

    До этого Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что временное перемирие на Украине может быть использовано Западом для усиления военного потенциала Киева.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 15:52 • Новости дня
    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины

    Мэр Вильнюса разместил мусорные баки «для гвоздик и советской ностальгии»

    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины
    @ @valdas.benkunskas

    Tекст: Вера Басилая

    Мусорный бак «для гвоздик и советской ностальгии» установила мэрия Вильнюса на месте возложения цветов ко Дню Победы.

    Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас опубликовал в социальных сетях фотографию мусорных контейнеров, предназначенных для «гвоздик, свечей и советской ностальгии», передает Ura.Ru.

    На контейнерах размещена соответствующая надпись, а над ней – герб Украины. В подписи к фотографии Бенкунскас отметил, что подготовлено «подходящее место для символов дани для всех ностальгирующих по временам рядом с русскими». Его пост вызвал бурную реакцию среди российских пользователей.

    Жители Нарвы собрались на границе, чтобы смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему прозападная идеология оказалась несовместимой с сохранением памяти о Победе.

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    9 мая 2025, 16:29 • Новости дня
    Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским

    Посольство США опубликовало 9 мая пост о Дне Победы с благодарностью к русским

    Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство США в Москве в День Победы напомнило о совместном вкладе союзников и выразило благодарность русским за жертвы во Второй мировой войне.

    В тексте сообщения в Telegram-канале посольства США в Москве отмечается, что 80-я годовщина Победы – это не только время для празднования, но и момент памяти о жертвах войны. Посольство особо подчеркнуло страдания и подвиг жителей блокадного Ленинграда, защитников Сталинграда и Севастополя, а также простых людей, внесших свой вклад в Победу.

    «Солдат Красной армии, сражавшихся за каждый километр, за каждую деревню, отвоевывая свою землю у захватчиков», – указано в сообщении.

    Дипломаты США напомнили о совместных действиях американских, советских и других союзных войск, а также о встрече на Эльбе, которую назвали символом общей победы над нацистской Германией.

    «Победа была общей. И память о ней – тоже», – говорится в сообщении.

    В поздравлении подчеркивается важность сохранения исторической памяти и уважения к жертвам Второй мировой войны.

    Ранее посол США в России Линн Трейси отсутствовала на трибунах во время парада Победы в Москве.

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что большинство американцев перестали понимать значение роли США и СССР в победе над нацизмом.

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы.

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    9 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Уиткофф отверг критику переговоров США и России

    Уиткофф назвал невозможным решение конфликта на Украине без переговоров с Путиным

    Уиткофф отверг критику переговоров США и России
    @ Joyce N. Boghosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    В интервью изданию Breitbart Уиткофф заявил, что отсутствие прямых переговоров не оставляет возможностей для разрешения ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа», – сказал он.

    Напомним, в апреле президент России Владимир Путин дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча прошла в Петербурге, вторая – в Москве.

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    8 мая 2025, 15:53 • Новости дня
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американская программа «Золотой (Железный) купол для Америки» предусматривает укрепление арсенала для проведения боевых операций в космосе, это превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства, говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности.

    Как сообщает сайт Кремля, в соотбещии отмечено, что новая программа под названием «Золотой (Железный) купол для Америки» предполагает создание неограниченной и глобальной многосферной системы ПРО. В документе указывается, что цель этой системы – защита от всех видов ракетных угроз, включая ракеты, которыми обладают равные по силе соперники.

    В заявлении двух стран подчеркивается, что программа носит «глубоко дестабилизирующий характер». Ее реализация означает окончательный отказ от признания связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями. Такой шаг, согласно позиции сторон, подрывает основу глобальной стратегической стабильности.

    Отмечается, что проект дает новый импульс развитию средств для поражения ракет и соответствующей инфраструктуры до их запуска. Программа предусматривает значительное наращивание способности к ведению боевых действий в космическом пространстве, включая разработку и размещение систем перехвата на орбите.

    «Ситуация дополнительно усугубляется тем, что программа «Золотой (Железный) купол для Америки» также прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства», – говорится в заявлении.

    Москва и Пекин заявляют о необходимости скорейших переговоров по предотвращению размещения оружия в космосе и подчеркивают важность юридически обязывающего международного инструмента в этой сфере. В документе подтверждена поддержка инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе и укреплении режима мирного использования космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты от ракет большой дальности. Белый дом разрешил не экономить средства на этот проект.

    Командующий космическими операциями США генерал Ченс Солтцман заявил, что его ведомство будет курировать разработку новой системы ПРО.

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    10 мая 2025, 01:21 • Новости дня
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    @ Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время визита в Люксембург глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта случайно оказались на акции у здания парламента, которая проводилась под российскими и советскими флагами и с песней «День Победы».

    Фон дер Ляйен, Кошта и премьер Люксембурга Люк Фриден случайно оказались на акции памяти в центре Люксембурга, организованной партией Mir d’Vollek («Мы, народ»), передает ТАСС.

    Участники акции исполняли песню «День Победы» и отмечали 9 Мая. Лидеры ЕС вышли из резиденции премьер-министра Люксембурга и столкнулись с толпой горожан, празднующих у здания парламента на другой стороне улицы.

    После замешательства и обмена вопросительными взглядами с премьером Люксембурга, политики предпочли отойти в сопровождении охраны, сделав вид, что не поняли происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время празднования Дня Победы в центре Вены прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас грозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву. Зарубежные СМИ признали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

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    7 мая 2025, 16:56 • Новости дня
    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины

    FT узнала о готовности ЕС ввести пошлины на Boeing в качестве ответной меры в адрес США

    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия рассматривает включение самолетов Boeing в новый список товаров, подпадающих под ответные пошлины на импорт из США, если торговые переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом, пишет FT.

    Европейская комиссия, которая управляет торговой политикой ЕС, готова включить гражданские самолеты Boeing в список на примерно 100 млрд евро ежегодного импорта США, товары из которого будут подвергнуты санкциям, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Американские пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС остаются в силе. При этом ЕС приостановил ответные пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, включая мотоциклы Harley-Davidson, птицу и одежду, до 14 июля, чтобы помочь процессу переговоров.

    «Следующая группа пошлин, которая затронет самолеты и потенциально химическую продукцию, вероятно, будет применяться с этого момента, если не будет достигнута договоренность с США, заявили чиновники. Список предлагаемых товаров, который, как ожидается, будет опубликован в четверг, может измениться, предупредили они», – говорится в материале.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, возглавляющий переговоры, сообщил Европейскому парламенту во вторник, что 70% экспорта из ЕС в США теперь облагаются пошлинами.

    «Мы полностью вовлечены в переговоры с США, поскольку договоренность остается нашим предпочтительным результатом, но если переговоры сне дадут необходимых результатов, мы будем готовы к альтернативе с целью восстановления равных условий», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая Шефчович заявил, что Евросоюз отказался принимать соглашение с США, предусматривающее сохранение пошлин на уровне 10%.

    Напомним, что власти США начали тарифную войну, охватившую множество стран, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить Вашингтон, что Евросоюз при необходимости может обойтись без торговли с Америкой и найти ей альтернативу.

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    8 мая 2025, 17:44 • Новости дня
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и американские представители рассмотрели возможность участия американских инвесторов в проектах «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в «Газпроме» для возобновления поставок газа в Европу, сообщило Reuters.

    Переговоры между Россией и США по вопросам помощи в восстановлении поставок российского газа в Евросоюз состоялись, передает РБК со ссылкой на Reuters и восемь осведомленных источников.

    В числе обсуждавшихся вариантов якобы фигурировали приобретение американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в компании «Газпром». Также прорабатывалась схема, при которой американские компании выступают покупателями российского газа для дальнейших поставок в Европу, в том числе в Германию.

    Собеседники агентства пояснили, что возвращение России в статус поставщика газа для ЕС может способствовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а подключение США – преодолеть позицию ряда европейских государств. Для Вашингтона участие в таком проекте предоставило бы возможность наблюдать и, возможно, контролировать объемы поставок газа из России в Европу.

    По данным Reuters, переговоры вели спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В РФПИ заявили, что подобных обсуждений сейчас не ведется, а в команде Уиткоффа отказались от комментариев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне подчеркнула: «Это стало бы ошибкой исторического масштаба, и мы никогда этого не допустим».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев допустил восстановление трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», подчеркнув, что Россия ожидает результатов расследования взрывов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны организаторы диверсии на российских газопроводах даже без официального расследования.

    Между тем, европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

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    7 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    В МИД России назвали главное препятствие к перемирию на Украине

    Спикер МИД Захарова назвала Киев главным препятствием к перемирию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главной помехой для достижения перемирия на Украине выступает Киев, сообщается на сайте МИД России.

    Она подчеркнула, что украинская сторона систематически нарушает договоренности о прекращении огня и не проявляет желания серьезно обсуждать условия долгосрочного мира.

    Захарова прокомментировала заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, раскритиковав его слова о том, что препятствием для 30-дневного перемирия якобы является президент России Владимир Путин.

    «Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», – заявила Захарова.

    Она напомнила, что Москва поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре и объявила пасхальное перемирие.

    Однако, по словам Захаровой, обе договоренности были сорваны Киевом: режим прекращения огня на Пасху был нарушен почти 5 тыс. раз, а мораторий – 136 раз.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что украинская сторона готова согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс выступил на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий на линии соприкосновения.

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    7 мая 2025, 19:54 • Новости дня
    Орбан рассказал о новом скандале в ЕС из-за Украины

    Орбан раскритиковал заявление фон дер Ляйен о помощи Украине оружием

    Орбан рассказал о новом скандале в ЕС из-за Украины
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер Венгрии Виктор Орбан возмутился инициативой Еврокомиссии о выделении Украине финансовых средств и вооружений.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал скандалом заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах военной поддержки Украины, передает RT на русском.

    В своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Орбан отметил: «Сегодня фон дер Ляйен объявила о новых планах Еврокомиссии: Украина получает деньги и оружие, европейские налогоплательщики платят по счетам. Скандал!»

    Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу. По ее словам, Еврокомиссия намерена активнее поддерживать Киев, включая поставки вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Виктор Орбан заявил, что присоединение Украины к Евросоюзу приведет к массовому притоку украинских рабочих, которые займут места венгров. Премьер также сообщил, что вынужден вступить в открытый конфликт с Владимиром Зеленским после услышанной угрозы. Он также назвал Украину дополнительной обузой для Евросоюза в случае ее принятия.

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    9 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Захарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира

    Захарова осудила Германию за поставки оружия Киеву и двойные стандарты

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Германии о мире, указав на продолжение поддержки киевских неонацистов и поставки вооружения со стороны Берлина.

    Заявления официального представителя МИД России опубликованы в ее телеграм-канале, передает ТАСС. Захарова призвала Берлин прекратить поддерживать киевских неонацистов, а также закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы.

    По словам Захаровой, заявления МИД Германии накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе демонстрируют двойные стандарты и практику языковой сегрегации – по-русски немецкие дипломаты не выражают сожаления за преступления нацизма, в отличие от постов на английском и французском языках.

    Дипломат также указала, что Германия проигнорировала память миллионов советских граждан, уничтоженных в концлагерях, в том числе евреев, цыган, славян и советских военнопленных. Она поставила под сомнение искренность заявлений Берлина о мире и напомнила о значении Победы над нацизмом как единства для Европы на протяжении десятилетий.

    Захарова заявила: «Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине. Мерц во время беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине. Он также заверил Трампа в готовности сотрудничать для достижения мира. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны с целью восстановления лидерства Германии в мире.

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    9 мая 2025, 23:28 • Новости дня
    Песков объяснил отношение России к идее перемирия с Украиной

    Песков указал на множество нюансов вокруг идеи перемирия с Украиной

    Песков объяснил отношение России к идее перемирия с Украиной
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя идею 30-дневного перемирия, Песков указал, что данная «тема уже давно «бросалась» украинской стороной», передает ТАСС.

    «Тема перемирия, как только она была озвучена администрацией (президента США Дональда) Трампа, она была поддержана как таковая президентом (России Владимиром) Путиным с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом», – сказал Песков.

    Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию. Он заявил, что Россия «будет готова приветствовать усилия всех других стран, которые могут внести свой вклад».

    Кроме того, Песков заявил, что атака ВСУ с помощью беспилотников на областную администрацию в Белгороде показывает, как Украина соблюдает перемирие. Военные «анализируют ситуацию».

    Напомним, беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области.

    Песков также прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности начала 30-дневного перемирия с Украиной в эти выходные. Как отметил Песков, «нужно уточнить у господина Мерца», что тот имеет в виду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине. Мерц выразил надежду, что уже на этих выходных сторонам конфликта удастся установить перемирие длительностью 30 дней на Украине. Белый дом выразил надежду на согласие России и Украины на 30-дневное перемирие.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, необходимо устранить его первопричины, в том числе угрозы безопасности для России.

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    7 мая 2025, 15:32 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала закупки российского газа «ошибкой исторического масштаба»

    Глава ЕК Фон дер Ляйен исключила возможность возобновления закупок российского газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно отвергла возможность возвращения к закупкам российского газа, назвав это исторической ошибкой и подчеркнув угрозу безопасности и экономике.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность возобновления закупок российского газа после окончания украинского конфликта, предупредив, что это будет «ошибкой исторического масштаба» для Европы, сообщил телеканал Euronews.

    «Чтобы быть предельно понятной: эра российского ископаемого топлива в Европе подходит к концу», – заявила она в среду перед законодателями в Страсбурге. Она подчеркнула, что зависимость от России вредна не только для безопасности, но и для  экономики Европы.

    «Цены на энергоносители не могут диктоваться враждебным соседом», – добавила фон дер Ляйен.

    ЕС устанавливает 2027 год в качестве крайнего срока для поэтапного отказа от всех российских энергоносителей, включая СПГ.

    «Некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран российским газу и нефти. Это было бы ошибкой исторического масштаба. И мы никогда этого не допустим», – сказала она.

    Глава ЕК заявила, что Россия якобы неоднократно доказывала свою ненадежность, когда поставки газа в Европу прерывались в 2006, 2009, 2014, 2021 годах. По ее словам, пора усвоить урок и прекратить вредить самим себе.

    Несмотря на коллективные обязательства, некоторые виды российского топлива еще проникают в экономику блока. В 2024 году 27 государств-членов потратили 23 млрд евро на российские энергоносители, что превышает объем военной помощи Украине, уточнил Euronews.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит публикацию плана по прекращению импорта российского газа и постепенному отказу от действующих контрактов до конца 2027 года, среди его положений – запрет новых сделок и спотовых контрактов.

    При этом данные Евростата говорят о том, что средняя стоимость газа для бытовых потребителей в странах Евросоюза во второй половине 2024 года установила абсолютный рекорд, превысив прежние значения.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Европа угрожает любому российскому газу.

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    7 мая 2025, 23:51 • Новости дня
    В США начали серийное производство новых термоядерных бомб B61-13

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти объявили о начале серийного производства авиабомбы B61-13 почти на год раньше запланированного срока и в ближайшие недели ожидают первый серийный образец.

    США рассчитывают приступить к серийному производству новейших термоядерных авиабомб B61-13 уже в мае, сообщает ТАСС. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности Минэнерго США Тереза Роббинс на слушаниях в конгрессе.

    По ее словам, первый серийный экземпляр бомбы B61-13 планируют выпустить до конца текущего месяца, что почти на год опережает изначальный график.

    Роббинс также уточнила, что программа модернизированных ядерных боеголовок W88 Alteration 370 для баллистических ракет Trident II идет по плану и завершится к концу 2025 финансового года. Кроме того, производство боеголовок W80-4 для крылатых ракет большой дальности должно стартовать в сентябре 2027 года.

    Решение о запуске производства B61-13 было принято в 2023 году администрацией Джо Байдена. Этот шаг подвергся критике со стороны экспертов, выступающих за сокращение ядерных арсеналов, в частности, Федерацией американских ученых и Международной кампанией по запрещению ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения показали, что значительная часть жителей США и Западной Европы опасается глобального разрушительного конфликта в ближайшие десять лет.

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