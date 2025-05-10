Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Медведев призвал Зеленского вспомнить слова о параде Победы
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к Владимиру Зеленскому на фоне визита лидеров Евросоюза в столицу Украины.
В своем Telegram-канале он прокомментировал приезд представителей Евросоюза в Киев и резко высказался о Зеленском, отметив возможные последствия отмены перемирия.
Политик задался вопросом, как Зеленский поступит, если Россия решит отменить трехдневное перемирие, установленное в честь 9 Мая, и откажется гарантировать безопасность европейских гостей в Киеве.
Медведев добавил, что российская армия не занимается терроризмом, в отличие от украинской стороны. Он призвал Зеленского вспомнить свои слова о параде Победы в Москве.
Напомним, украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве.
В субботу в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих». Макрон выразил готовность помочь началу диалога России и Украины.