  • Новость часаПесков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
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    Кратный рост поставок американский нефти в Индию не страшен России
    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    В Пакистане заявили о выведенной из строя на 70% электросети Индии
    Медведев призвал Зеленского вспомнить слова о параде Победы
    Аналитик заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после парада Победы
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    0 комментариев
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    10 мая 2025, 13:05 • Новости дня

    Медведев призвал Зеленского вспомнить слова о параде Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к Владимиру Зеленскому на фоне визита лидеров Евросоюза в столицу Украины.

    В своем Telegram-канале он прокомментировал приезд представителей Евросоюза в Киев и резко высказался о Зеленском, отметив возможные последствия отмены перемирия.

    Политик задался вопросом, как Зеленский поступит, если Россия решит отменить трехдневное перемирие, установленное в честь 9 Мая, и откажется гарантировать безопасность европейских гостей в Киеве.

    Медведев добавил, что российская армия не занимается терроризмом, в отличие от украинской стороны. Он призвал Зеленского вспомнить свои слова о параде Победы в Москве.

    Напомним, украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве.

    В субботу в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих». Макрон выразил готовность помочь началу диалога России и Украины.

    9 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    @ Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Международные издания подробно осветили празднование юбилея Победы в Москве, подчеркнув значимость торжеств и присутствие многочисленных иностранных гостей.

    Особое внимание зарубежных СМИ при освещении 9 Мая привлек масштабный военный парад на Красной площади и участие в мероприятиях 80-летия Победы глав иностранных государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает РИА «Новости».

    Газета Independent написала о грандиозности парада, а CNN отметил, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прошлый размах торжествам. Западные и азиатские издания подчеркнули, что присутствие иностранных делегаций, особенно Китая, стало символом единства и противостояния западной изоляции.

    По мнению газеты New York Times, российские власти превратили юбилейный парад в демонстрацию мирового влияния и предзнаменование победы в украинском конфликте. Немецкое издание Spiegel сосредоточило внимание на современном вооружении российской армии и патриотическом настрое москвичей. Telegraph и Conversation обратили внимание на роль парада в укреплении патриотизма среди граждан России, считая праздник важным для воспитания нового поколения.

    Washington Post и телеканал NHK указали, что Москва с помощью международных гостей и демонстрации военной мощи показала свое несогласие с западной политикой изоляции. Sky News и Figaro отметили, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, 80-ю годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии. Для иностранных журналистов после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни, которую многие с нетерпением ждали.

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    9 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    На территории Кремля образовалась крупнейшая парковка Aurus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время торжеств по случаю юбилея Победы репортеры зафиксировали массовое скопление автомобилей Aurus, использовавшихся гостями из разных стран.

    Несколько десятков автомобилей Aurus, на которых зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций прибыли в Кремль, были сняты на видео журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости»

    В своем Telegram-канале он опубликовал ролик с места событий, где видна самая масштабная стихийная парковка Aurus, когда-либо замеченная на территории Кремля. «Такое количество Aurus одновременно в Кремле – случай уникальный», – отметил журналист.

    Напомним, иностранные гости приехали в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В числе приглашенных были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

    В пятницу президент России Владимир Путин встретил иностранных лидеров, прибывших на парад Победы.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    В Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского активиста, пытавшегося сорвать акцию «Бессмертный полк» в Израиле, столкнули в фонтан на глазах у десятков людей.

    Инцидент произошел во время шествия «Бессмертного полка» в Израиле, передает RT.

    По данным источника, группа людей, поддерживающих Украину, попыталась спровоцировать конфликт, выкрикивая обвинения в адрес участников акции.

    В ответ участники мероприятия потребовали, чтобы провокаторы покинули территорию, и скандировали: «Вон отсюда!».

    После этого одного из активистов столкнули в фонтан.

    Ранее проукраинские активисты попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

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    9 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Уиткофф отверг критику переговоров США и России

    Уиткофф назвал невозможным решение конфликта на Украине без переговоров с Путиным

    Уиткофф отверг критику переговоров США и России
    @ Joyce N. Boghosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    В интервью изданию Breitbart Уиткофф заявил, что отсутствие прямых переговоров не оставляет возможностей для разрешения ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа», – сказал он.

    Напомним, в апреле президент России Владимир Путин дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча прошла в Петербурге, вторая – в Москве.

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    9 мая 2025, 13:59 • Новости дня
    В Раде назвали цену откупа от призыва в Киеве

    Депутат Рады Дубинский: Стоимость откупа от ТЦК в Киеве составляет пять тысяч долларов

    В Раде назвали цену откупа от призыва в Киеве
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость получения освобождения от мобилизации в Киеве оценивается в пять тысяч долларов по установленной для всех военкоматов таксе, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

    Дубинский в своем Telegram-канале заявил о существовании централизованной таксы для всех киевских военкоматов. По его словам, стоимость освобождения от мобилизации составляет пять тысяч долларов. Дубинский отметил, что такой порядок действует во всех военкоматах столицы Украины.

    «Стоимость откупа от ТЦК в Киеве составляет пять тысяч долларов. Это централизованная такса, установленная для всех военкоматов столицы. При плане мобилизации в 1500 человек, который определен для Киева, это 7,5 млн долларов в месяц. Ну кто захочет заканчивать эту прекрасную, прибыльную войну?» – заявил Дубинский.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о риске потери трети армии Украины при демобилизации.

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    9 мая 2025, 16:24 • Новости дня
    Президент Бразилии объявил о возвращении к совместным планам с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия нацелена на комплексное сотрудничество с Россией, включая развитие контактов в области культуры, науки и технологий, передает ТАСС. Он добавил, что намерен обсудить с Россией и вопросы военного взаимодействия, а также сотрудничество в космической сфере.

    Лидер Бразилии также отметил возможности для развития коммерческих отношений между двумя странами, заявив о наличии потенциала для роста торговли и укрепления экономических связей, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, главой Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

    Коментарии (5)
    10 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Аналитик заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после парада Победы
    Аналитик заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после парада Победы
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после проведения парада Победы в Москве.

    По словам Кошковича, Киев задержал двух венгерских граждан под надуманным предлогом, передает РИА «Новости».

    Он указал, что эти действия были предприняты для отвлечения внимания от провала попыток сорвать парад Победы в Москве.

    Аналитик заметил, что действия украинских властей направлены на подрыв голосования венгров по вопросу ускоренного вступления страны в Евросоюз. По его мнению, спецоперация Киева против Венгрии обусловлена раздражением украинского руководства после событий в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии выслали двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже. На Украине арестовали двух бывших военных по подозрению в шпионаже в пользу Венгрии.

    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение о высылке двух венгерских дипломатов принято на основе принципа взаимности. Правящая партия Венгрии обвинила оппозицию в сговоре с СБУ.

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    10 мая 2025, 05:23 • Новости дня
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пока в Москве проходил парад Победы, во Львове западники устроили «сборище» на «контрасте», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза», – заявила Захарова в Telegram.

    По ее словам, представители стран Запада «работают креативно, на контрасте». Она опубликовала снимки, сделанные в Москве и Львове и подписанные «Москва, парад Победы» и «Львов, сборище»

    На брифинге Захарова, как сообщается на сайте МИД, указывала, что Львов – «рассадник агрессивного украинского национализма, перешедшего в неонацизм», а сам состав участников «практически повторяет гитлеровскую коалицию времен Третьего рейха, дополненную бандеровской Украиной».

    «Сегодня в Москве люди, приехавшие со всего мира, начиная от глав государств, ветеранов, завершая волонтерами, праздновали Великую Победу. А во Львове собрались министры иностранных дел ЕС и они были в трауре. Кто в кроссовках, кто в каких-то тряпицах, кто как пытался изобразить хоть что-то. Но кроме перекошенных морд, искривленных рож не получилось ничего», – заявила Захарова «Комсомольской правде».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные СМИ указывали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

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    10 мая 2025, 06:38 • Новости дня
    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине

    Песков объяснил необходимость прекратить поставки оружия Киеву при перемирии

    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пояснив, что в противном случае Украина получит преимущество от перемирия.

    «Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» – заявил Песков в интервью ABC News, фрагмент которого показали в пятницу.

    Журналистка прервала его и заявила, что Москва добивается прекращения поставок вооружений. «Если мы заключаем временное перемирие…» – начал отвечать пресс-секретарь, но его снова перебили. «Вы хотите, чтобы (поставки) оружия были остановлены», – сказала журналистка, слова которой приводит ТАСС.

    Песков пояснил, что без выполнения этого условия перемирие «будет иметь преимущество для Украины», которая сможет проводить «тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска» и воспользуется прекращением огня для подготовки новых военных и отдыха уже участвующих в боях. «Так почему же мы должны предоставлять Украине такое преимущество?» – заявил он.

    Песков сказал, что Киев «не готов к незамедлительным переговорам». Он напомнил, что президент России Владимир Путин «поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов». Также Песков указал, что «сейчас на фронтах наблюдается определенная динамика, российские войска наступают и наступают достаточно уверенно».

    «Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достигнуть урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», – заявил Песков. Он пояснил, что России приходится «продолжать военную операцию», так как «под рукой» нет «мирных и дипломатических средств».

    Песков выразил надежду, что посредничество США позволит «убедить киевский режим» продемонстрировать «немного большую гибкость, немного большую политическую волю и мудрость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе Россию призывают к 30-дневному перемирию на Украине. Песков заявил, что идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов.

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    9 мая 2025, 23:28 • Новости дня
    Песков объяснил отношение России к идее перемирия с Украиной

    Песков указал на множество нюансов вокруг идеи перемирия с Украиной

    Песков объяснил отношение России к идее перемирия с Украиной
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя идею 30-дневного перемирия, Песков указал, что данная «тема уже давно «бросалась» украинской стороной», передает ТАСС.

    «Тема перемирия, как только она была озвучена администрацией (президента США Дональда) Трампа, она была поддержана как таковая президентом (России Владимиром) Путиным с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом», – сказал Песков.

    Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию. Он заявил, что Россия «будет готова приветствовать усилия всех других стран, которые могут внести свой вклад».

    Кроме того, Песков заявил, что атака ВСУ с помощью беспилотников на областную администрацию в Белгороде показывает, как Украина соблюдает перемирие. Военные «анализируют ситуацию».

    Напомним, беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области.

    Песков также прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности начала 30-дневного перемирия с Украиной в эти выходные. Как отметил Песков, «нужно уточнить у господина Мерца», что тот имеет в виду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине. Мерц выразил надежду, что уже на этих выходных сторонам конфликта удастся установить перемирие длительностью 30 дней на Украине. Белый дом выразил надежду на согласие России и Украины на 30-дневное перемирие.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, необходимо устранить его первопричины, в том числе угрозы безопасности для России.

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    10 мая 2025, 09:14 • Новости дня
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих», сообщает украинский канал «Общественное».

    По информации издания, европейских лидеров встретили на киевском вокзале глава офиса Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига. Политики уже провели первые переговоры с украинскими коллегами, передает РИА «Новости».

    Издание опубликовало фотографии прибытия делегаций и их встречи с представителями украинской власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в целом поддерживает идею перемирия, однако оно невозможно без обсуждения множества нюансов.

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    9 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Опубликовано видео атаки дрона на правительство Белгородской области

    Гладков: В результате атаки на здание правительства Белгорода ранены два человека

    Tекст: Евгения Караваева

    Два человека получили ранения в результате удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области в День Победы, губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал видео атаки.

    По информации из Telegram-канала Гладкова, при атаке дрона пострадали замгубернатора региона Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии.

    Губернатор сообщил, что росгвардеец получил слепое осколочное ранение бедра. Его доставили в госпиталь, где оказывают медицинскую помощь. Замгубернатора Лоренц находился рядом со зданием в момент атаки. Позже после возложения цветов к Вечному огню его осмотрели в областной больнице. У Лоренца диагностировали сотрясение мозга и акубаротравму, лечение он продолжит амбулаторно.

    Сначала сообщалось, что жертв и пострадавших нет. Несмотря на произошедшее, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, продолжаются.

    За период объявленного режима тишины украинские войска более 5 тыс. раз нарушили условия перемирия, применяя артиллерию, танки, минометы и беспилотники.

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    9 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала
    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Будапешт высылает двух сотрудников украинской разведки после задержания на Украине двух человек, подозреваемых в работе на Венгрию, и обвинениях в адрес страны со стороны официальных властей в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, Венгрия выслала двух сотрудников украинской разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште, передает ТАСС.

    Такое решение последовало после заявления Службы безопасности Украины о задержании на Украине двух якобы агентов венгерской военной разведки.

    «Мы не потерпим подобных действий Украины, дискредитирующих Венгрию и венгерский народ», – заявил Сийярто.

    Он подчеркнул, что Украина предпринимает враждебные действия в ответ на отказ Венгрии поставлять оружие или другую военную помощь Киеву. Глава МИд Венгрии отметил, что венгры выступают за мир, не поставляли и не будут поставлять оружие Украине и не позволят втянуть свою страну в конфликт.

    Глава МИД Венгрии сообщил, что решение о высылке и имена сотрудников украинских спецслужб были доведены до сведения посла Украины в Будапеште. Он также обвинил Киев в клеветнических измышлениях в адрес Венгрии, подчеркнув, что правительство не намерено с этим мириться.

    Ранее власти Венгрии решили выслать двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже.

    На Украине арестовали двух бывших военных по обвинению в шпионаже в пользу Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах военной поддержки Украины скандалом. Орбан сообщил, что вступил в открытый конфликт с Владимиром Зеленским после услышанной угрозы.

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    9 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Украинец признал вину за теракт в Вильнюсе 9 мая

    Гражданин Украины признал вину в организации поджога IKEA в Литве

    Tекст: Евгения Караваева

    В Вильнюсском суде гражданин Украины признался в организации поджога торгового центра и выразил сожаление о содеянном.

    Украинец полностью признал свою вину в совершении теракта в Вильнюсе 9 мая 2024 года, передает ТАСС. По словам прокурора Томаса Улдукиса, подсудимый сообщил, что сожалеет о совершенном преступлении. Заседания проходят в закрытом режиме.

    Дело передала в суд Генеральная прокуратура Литвы 17 марта. Обвиняемый находится под арестом, прокуратура ходатайствовала о продлении задержания на два месяца. По версии следствия, пожар в торговом центре IKEA в Вильнюсе 9 мая устроили два молодых гражданина Украины, один из которых – несовершеннолетний. Именно его задержали 13 мая.

    Взрывное устройство было дистанционно активировано около четырех часов утра. Ущерб от происшествия оценивается в 485 тыс. евро. Пострадавших среди посетителей или персонала не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Хасавюртовского района в Дагестане отправили под стражу по подозрению в намерении устроить взрыв 9 мая. Силовики предотвратили попытку организации взрыва на участке Свердловской железной дороги с использованием самодельного устройства. В Херсонской области пресекли попытку теракта возле памятника «Танк Т-34» в Каховке, где агенты Киева планировали использовать четыре самодельных взрывных устройства.

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    9 мая 2025, 15:30 • Новости дня
    Песков назвал приезд Вучича и Фицо в Москву героизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы является настоящим «актом героизма», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, лидеры проявили мужество, открыто продемонстрировав свою суверенную волю и уважение ко Дню Победы, несмотря на явное давление со стороны других государств, передает ТАСС.

    «Акт героизма, действительно, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти, Дню Победы, несмотря на вот это неприкрытое оголтелое давление, это, конечно, достойно самой высокой оценки», – сказал Песков в эфире «Первого канала».

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко лично пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на праздничных торжествах по случаю Дня Победы в Москве и назвал его молодцом за визит в российскую столицу.

    Фицо рассказывал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны. Он прибыл в Россию накануне, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

    Вучич встретился с Фицо в Москве и назвал встречу братской. По прибытии в Москву сербский лидер записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда.

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    Кратный рост поставок американский нефти в Индию не страшен России

    Западные агентства раздули сенсацию из того, что Индия вдвое нарастила поставки американской нефти взамен российской. Однако эксперты уверены, что нефть из США не способна стать серьезным конкурентом российской и подвинуть ее на индийском рынке. И вот почему. Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Как советская разведка вскрыла оборону Берлина

    Успех ключевой для окончания войны Берлинской операции был бы невозможен без эффективной работы в том числе и войсковой разведки. Саперы и артиллеристы, летчики и агентура в тылу врага и даже лично маршалы, командующие объединениями войск – каждый из этих десятков тысяч людей стал в этот момент глазами и ушами Красной армии. Как всё это происходило? Подробности

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    Страны Прибалтики стали морить голодом русских пенсионеров

    «Людей намеренно ставят перед перспективой голода». Такими словами политологи описывают отношение властей стран Прибалтики к русским пенсионерам – им фактически запретили получать пенсии из России. Как и по чьей вине такое произошло – и почему перед нами циничная политическая манипуляция? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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