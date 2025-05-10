Tекст: Александра Юдина

Президент Ибрагим Траоре отметил значимость новейшей российской ракеты «Орешник» и высоко оценил достижения российских ученых на встрече в РХТУ, передает ТАСС.

По его словам, «одна из последних разработок – это «Орешник», от которого содрогается весь мир».

Глава государства также подчеркнул роль российских специалистов в развитии различных наук и отметил вклад российских ученых в физику, химию и математику. Траоре обратил внимание студентов на достижения России в области вооружения, в том числе на технологический прогресс в производстве стали для брони.

На встрече, прошедшей после Парада Победы 9 мая в Москве, Траоре заявил, что современные виды российской брони создаются с применением новых химических технологий. Он призвал студентов использовать возможности обучения в России для применения знаний на практике и подчеркнул, что это важно для будущего развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия назвала «Орешник» «продуктом Союзного государства».

Во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник».

Ранее сообщалось, что в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.