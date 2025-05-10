Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Президент Буркина-Фасо назвал «Орешник» оружием, от которого «содрогается мир»
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на лекции в Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева заявил, что новейшая российская ракета «Орешник» является оружием, от которого «содрогается весь мир».
Президент Ибрагим Траоре отметил значимость новейшей российской ракеты «Орешник» и высоко оценил достижения российских ученых на встрече в РХТУ, передает ТАСС.
По его словам, «одна из последних разработок – это «Орешник», от которого содрогается весь мир».
Глава государства также подчеркнул роль российских специалистов в развитии различных наук и отметил вклад российских ученых в физику, химию и математику. Траоре обратил внимание студентов на достижения России в области вооружения, в том числе на технологический прогресс в производстве стали для брони.
На встрече, прошедшей после Парада Победы 9 мая в Москве, Траоре заявил, что современные виды российской брони создаются с применением новых химических технологий. Он призвал студентов использовать возможности обучения в России для применения знаний на практике и подчеркнул, что это важно для будущего развития.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия назвала «Орешник» «продуктом Союзного государства».
Во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник».
Ранее сообщалось, что в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.