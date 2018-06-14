Турчак: значимые предложения регионов должны быть учтены в проекте пенсионной реформы

Партия «Единая Россия» поддержит предложения кабмина по реализации пенсионной реформы и приложит все усилия, чтобы программа, о которой сказал председатель партии и правительства Дмитрий Медведев, принесла пользу людям и стране, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Главный смысл пенсионной реформы, которая начинается в стране и будет идти не один год, – сделать жизнь людей после выхода на пенсию более комфортной, достойной и обеспеченной. Данная реформа – это масштабная программа развития социальной сферы страны, вывода ее на принципиально новый качественный уровень», – отметил Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии власти.

По его словам, люди после окончания своей трудовой деятельности должны иметь возможность получать не минимальную пенсию, на которую была «заточена» отечественная пенсионная система, разработанная в середине 30-х годов, когда продолжительность жизни не дотягивала до возраста выхода на пенсию, а пенсию, которая бы отвечала современным представлениям о комфортной и достойной жизни.

«Процедура принятия федерального закона предусматривает широкое обсуждение в регионах. «Единая Россия» готова использовать все свои возможности для того, чтобы важные предложения регионов были учтены в конечной редакции нового законопроекта», – резюмировал Турчак.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заверил, что парламент России будет рассматривать вопрос повышения пенсионного возраста через призму активного долголетия и позитивных экономических реалий в стране.

«На сегодняшний день дискуссия вокруг темы пенсионного возраста вышла на финишную прямую. Парламент будет рассматривать этот вопрос не через призму бухгалтерско-экономических расчетов, связанных с пенсионным возрастом, а через призму активного долголетия и позитивных экономических реалий в стране», – заявил он.

По мнению Рязанского, Минздравсоцразвития также должно подключиться к теме активного трудового долголетия.

«Нужно совместно работать над этой проблемой, занимаясь не только математикой законопроекта о пенсионной реформе, но и внутренним содержанием той программы социальных действий, которая намечена в части программы 80+. Это и здравоохранение, и лекарственное обеспечение, и активная социальная политика, и развитие гериатрических центров в регионах – все то, что мы называем современной социальной политикой. Она должна быть адресована конкретному человеку, сопровождать его по жизни, чтобы, таким образом, вопрос самого пенсионного возраста уходил на второй план. А на первый план выходил сам человек с его возможностями трудиться до того времени», – резюмировал парламентарий.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей. Позднее фракции Госдумы прокомментировали предложение правительства об увеличении пенсионного возраста.