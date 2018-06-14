Думские фракции отреагировали на пенсионную реформу

Фракции Государственной думы прокомментировали предложение правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин, которое, как обещают в кабмине, приведет к росту выплат.

Так, по словам главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, пенсионная реформа в России назрела, но она должна привести к увеличению материального состояния пенсионеров. «Самое важное в этой пенсионной реформе – это увеличение материального состояния наших пенсионеров», – приводит его слова РИА «Новости».

Неверов подчеркнул, что Госдума детально изучит законопроект, который поступит в нижнюю палату парламента. К обсуждению привлекут экспертов и представителей российских регионов, пообещал он.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев напомнил, что в настоящее время число пенсионеров возрастает, что увеличивает нагрузку на работающих. «Надо искать пути для того, чтобы реализовать важную задачу – обеспечить достойную жизнь наших пенсионеров, обеспечить реальное увеличение пенсий», – сказал он.

«Справедливая Россия» заявила, что не поддерживает пенсионную реформу. Первый зампред фракции СР Михаил Емельянов отметил, что законопроект не решит существующих проблем в долгосрочной перспективе.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что его фракция выступает против повышения пенсионного возраста. «Многие сегодня не доживают до установленной границы пенсионного возраста. В случае увеличения – еще больше людей доживать не будет», – сказал он.

По его словам, увеличение пенсионного возраста приведет лишь к сокращению расходов бюджета, а не к росту доходов пенсионеров. В пример Нилов привел статистику за 2016 год, согласно которой в ряде субъектов россияне не будут доживать до новых границ пенсионного возраста после их повышения. «Приморский край – 64 года средняя продолжительность жизни, а предлагается до 65 (поднять)», – сказал он.

Он также заметил, что логично засчитывать учебу с 18 лет в рабочий стаж россиян. «Насколько мне известно, там такая норма предусмотрена, что наличие 45-летнего стажа позволяет выйти на пенсию досрочно. Если мы возьмем эту цифру, 45 лет, то фактически с 18 лет надо непрерывно работать. Тогда логика есть: если человек учится, то нужно включить это в стаж», – сказал Нилов.

Коммунисты ранее отказывались поддержать идею повышения пенсионного возраста. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым вносила в Госдуму законопроект об установлении моратория до 2030 года на повышение пенсионного возраста в стране.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.