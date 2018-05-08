Зюганов и Миронов высказались о возможном увеличении пенсионного возраста

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что отрицательно относится к возможному увеличению пенсионного возраста; аналогичной позиции придерживается «Справедливая Россия», отметил лидер эсеров Сергей Миронов.

«Отрицательно», – сказал Зюганов, комментируя предложение об увеличении пенсионного возраста, прозвучавшее на заседании Госдумы. «Надо идти по другому пути. А с другой стороны, молодежи нет, чтобы работать», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что 45 из 100 мужчин уже сейчас не доживают до выхода на пенсию. Повышение пенсионного возраста только увеличит эту цифру.

Лидер эсеров Сергей Миронов также отметил, что «Справедливая Россия» будет голосовать против инициативы о повышении пенсионного возраста, передает РИА «Новости».

На пленарном заседании Госдумы во вторник, где Дмитрия Медведева утвердили в должности премьер-министра, он заявил, что нужно аккуратно принимать решение об изменении пенсионного возраста. При этом Медведев пообещал, что предложения по пенсионному возрасту правительство России подготовит и внесет в Госдуму «в самой короткой перспективе».

В апреле Медведев уже анонсировал изменение пенсионной системы.

Представленная руководимым экс-главой Минфина Алексеем Кудриным Центром стратегических разработок стратегия предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможную схему повышения пенсионного возраста.