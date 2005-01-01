Медведев объяснил необходимость повышения пенсионного возраста

Нужно аккуратно принимать решение об изменении пенсионного возраста, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Решение об изменении пенсионного возраста нужно принимать, так как прежние рамки были установлены давно, в 1930-е годы, а жизнь изменилась, передает слова Медведева РИА «Новости».

Премьер уточнил, что средняя продолжительность жизни тогда была «в районе 40 лет». «С тех пор жизнь в стране изменилась, изменилась, безусловно, в лучшую сторону, у нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни, поэтому решение принимать необходимо», – сказал он.

Он также заметил, что решение надо принимать аккуратно и взвешенно и «исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде».

Напомним, в апреле Медведев анонсировал изменение пенсионной системы.

Представленная руководимым экс-главой Минфина Алексеем Кудриным Центром стратегических разработок стратегия предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году. В феврале Кудрин заявлял, что в России пенсионный возраст для мужчин и женщин должен быть или одинаковым, или иметь лишь небольшую разницу.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, по какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста.