В Госдуме отказались от идеи уголовной ответственности за исполнение санкций

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 18:36  |  vz.ru
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Озвучены параметры новой пенсионной реформы

Пенсионная реформа позволит быстрее повышать пенсии Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев раскрыл подробности будущей пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Какие именно изменения ждут пенсионеров и льготные категории граждан? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Почему феминистки поддерживают повышение пенсионного возраста

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Как и я предполагала, многие феминистки и другие женщины с активной социальной позицией оценивают повышение пенсионного возраста догадайтесь как. Так, как и я об этом давно говорю. Подробности...
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Украина расколота без перспективы расколоться

Денис Селезнев, блогер
Украинские придворные социологи и политологи бьют в набат. Оказывается, в преддверии выборов на Украине вновь обнаруживается региональный раскол. Невероятные открытия делают эти не очень почтенные люди. Подробности...

Мы говорим цитатами героев Говорухина

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Когда уходят великие, тогда и уходит великая эпоха. Ушёл из жизни Станислав Говорухин. И неслучайно его последний – теперь уже не крайний, а именно что последний – фильм назывался «Конец прекрасной эпохи». Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

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          В Госдуме отказались от идеи уголовной ответственности за исполнение санкций

          14 июня 2018, 16:41

          Текст: Антон Касс

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          Законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение санкций в отношении России на ее территории может быть скорректирован с учетом предложений бизнеса по переводу ответственности из УК в КоАП, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

          «Первая часть, которая касалась бизнеса, существенно претерпевает изменения исходя из тех предложений, которые нам высказаны, в части перевода из уголовной ответственности в административную, конечно, с пониманием того, что мы должны делать все для того, чтобы привлекать инвестиции и защищать свой бизнес», – цитирует Володина ТАСС.

          Также он отметил, что парламентарии «получили предложения от представителей делового сообщества, от экспертов».

          «Уже сейчас можно сказать, что в основе всех предложений лежит административная ответственность (по части, касающейся непосредственно исполнения санкций, – прим. ВЗГЛЯД) и предложение оставить уголовную ответственность для тех, кто инициирует, поддерживает санкции, лоббирует их, – это вторая часть законодательной инициативы», – заявил Володин.

          Далее спикер отметил, что при принятии закона необходимо «создать условия для привлечения инвестиций, защитить наш бизнес и сделать все, чтобы санкции не инициировали и не продвигали те, кто сегодня это делает».

          По словам Володина, смысл второй части статьи законопроекта заключается в том, что «нельзя своей стране делать худшего, нельзя наносить ущерб своей экономике, своему бизнесу».

          «Речь идет о наказании в отношении тех наших граждан, которые выступают за введение санкций и, что самое главное, делают это умышленно», – резюмировал Володин.

          В конце мая председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что законопроект об ответственности за исполнение западных санкций будет серьезно изменен, хотя уголовное наказание в нем останется.В Кремле до этого подчеркнули, что закон о наказании за исполнение санкций не должен стать ограничителем для инвестклимата.

          Напомним, 14 мая на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. Также законопроект предусматривает штрафы до 600 тыс. рублей. Отметим, проект закона был внесен спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также главами всех парламентских фракций.

          Кроме того, Совет по законотворчеству при председателе Госдумы обсудил возможность приравнять содействие введению санкций в отношении России к государственной измене.

          Также Госдума приняла закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».


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