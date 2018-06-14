В Госдуме отказались от идеи уголовной ответственности за исполнение санкций

Законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение санкций в отношении России на ее территории может быть скорректирован с учетом предложений бизнеса по переводу ответственности из УК в КоАП, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Первая часть, которая касалась бизнеса, существенно претерпевает изменения исходя из тех предложений, которые нам высказаны, в части перевода из уголовной ответственности в административную, конечно, с пониманием того, что мы должны делать все для того, чтобы привлекать инвестиции и защищать свой бизнес», – цитирует Володина ТАСС.

Также он отметил, что парламентарии «получили предложения от представителей делового сообщества, от экспертов».

«Уже сейчас можно сказать, что в основе всех предложений лежит административная ответственность (по части, касающейся непосредственно исполнения санкций, – прим. ВЗГЛЯД) и предложение оставить уголовную ответственность для тех, кто инициирует, поддерживает санкции, лоббирует их, – это вторая часть законодательной инициативы», – заявил Володин.

Далее спикер отметил, что при принятии закона необходимо «создать условия для привлечения инвестиций, защитить наш бизнес и сделать все, чтобы санкции не инициировали и не продвигали те, кто сегодня это делает».

По словам Володина, смысл второй части статьи законопроекта заключается в том, что «нельзя своей стране делать худшего, нельзя наносить ущерб своей экономике, своему бизнесу».

«Речь идет о наказании в отношении тех наших граждан, которые выступают за введение санкций и, что самое главное, делают это умышленно», – резюмировал Володин.

В конце мая председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что законопроект об ответственности за исполнение западных санкций будет серьезно изменен, хотя уголовное наказание в нем останется.В Кремле до этого подчеркнули, что закон о наказании за исполнение санкций не должен стать ограничителем для инвестклимата.

Напомним, 14 мая на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. Также законопроект предусматривает штрафы до 600 тыс. рублей. Отметим, проект закона был внесен спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также главами всех парламентских фракций.

Кроме того, Совет по законотворчеству при председателе Госдумы обсудил возможность приравнять содействие введению санкций в отношении России к государственной измене.

Также Госдума приняла закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».