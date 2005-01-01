В Госдуме задумались над приравниванием содействия введению санкций к госизмене

Совет по законотворчеству при председателе Госдумы обсудил возможность приравнять содействие введению санкций в отношении России к государственной измене, заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Промежуточный итог заключается в следующем: второй состав законопроекта (об уголовной ответственности при исполнении санкций США в России), предложенный нами, который касается активного содействия к ведению санкций, безусловно, должен быть принят, об этом говорили все. Кроме того, звучали идеи, что этот состав можно перенести в госизмену», – сказал Исаев по итогам заседания Совета.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ведомство проведет консультации по проекту об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций в России с правительством и министерствами, передает ТАСС.

«От варианта закона, который вызывал критические нарекания у многих представителей делового сообщества, вышли на законопроект, который одобрили те, кто представлял деловые организации, институты гражданского общества, экспертные круги, поэтому нам необходимо следовать уже достигнутым стандартам, а это значит, что поправки в Уголовный кодекс мы должны обсудить (...), и уже по итогам этих обсуждений мы проведем консультации с правительством, с министерствами», – сказал Володин на заседании совета.

Он предложил повторно встретиться после обсуждения с правительством, чтобы рассмотреть итоговый вариант законопроекта.

Также председатель Госдумы предложил кабмину учесть в проекте бюджета поддержку бизнеса, попавшего под санкции.

«Необходимо защитить предприятия, потому что мы сохраняем рабочие места и достаток в семье», – добавил он.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьмин заявил, что бизнес выступает за разделение ответственности за исполнение санкций США на территории России на уголовную и административную, передает РИА «Новости».

Так, в последней редакции законопроекта «часть отнесена к административной ответственности, а не к уголовной», и она «подверглась серьезной критике со стороны экспертов».

«Мы предложили устранить неопределенность, связанную с режимом исполнения санкций», – подчеркнул Кузьминов.

Кроме того, представители бизнеса предлагают не относить к административной ответственности действия, которые российские и действующие на территории России компании совершают при заключении сделок с иностранными фирмами.

Элементом этих сделок является пункт о соблюдении санкций, поэтому, считают эксперты, при их заключении компании не имеют другого выхода, кроме как придерживаться ограничительных мер.

При этом в проекте закона остается уголовное наказание за усугубление санкций и соответствующие публичные призывы.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что финальная версия законопроекта об ответственности за исполнение антироссийских санкций может быть готова в течение одной – двух недель; основанием для освобождения от ответственности может быть ущерб организации или государству от отказа исполнения санкций.

Напомним, законопроект об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций был внесен в Госдуму в мае. Проект предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. рублей.