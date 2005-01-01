В Госдуму внесли закон об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций

Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет, внесен на рассмотрение Государственной думы.

Также законопроект предусматривает штрафы до 600 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Кроме того, в проекте содержится предложение ввести наказание для россиян, способствующих введению ограничений против России. Они могут быть лишены свободы сроком до трех лет и оштрафованы на 500 тыс. рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность за исполнение в России санкций Запада.