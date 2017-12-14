Володин предложил ввести ответственность за исполнение в России санкций Запада

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность, в том числе уголовную, в отношении лиц, которые в своей деятельности на территории России будут руководствоваться санкциями США.

Так, Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов при обсуждении законопроекта об ответных мерах на санкции США высказался за введение запрета на исполнение американских санкций на территории России, передает РИА «Новости».

По его словам, правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Володин не исключил в том числе меры уголовной ответственности.

«В России мы должны жить по российским законам», – заявил спикер Госдумы.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту о санкциях в отношении США, в нынешнем виде документ не готов для принятия.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.