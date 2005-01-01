Госдума приняла закон о контрсанкциях против США и их союзников

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств.

«Целью настоящего федерального закона является защита интересов и безопасности России, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод граждан от недружественных действий США и иных иностранных государств, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан или российских юрлиц, в совершении других действий, представляющих угрозу территориальной целостности России или направленных на экономическую и политическую дестабилизацию», – передает ТАСС текст закона.

Ко второму чтению в законопроект было внесено несколько изменений. Например, было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен с 16 до 6.

Контрсанкции могут вводиться как в отношении недружественных стран, так и организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государства или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран.

Компаниям США или иных недружественных иностранных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.

У правительства также останутся полномочия запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран. Меры противодействия санкциям не коснутся товаров, которые могут быть ввезены гражданами России или иностранными гражданами для личного пользования.

Предусматривается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Напомним, 15 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях со стороны России против США и поддержавших антироссийские санкции стран. Документ был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций; впоследствии к нему присоединилась большая часть депутатов.