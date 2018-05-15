Госдума одобрила законопроект о контрсанкциях против США и их союзников

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях со стороны России против США и поддержавших антироссийские санкции стран.

Второе чтение запланировано на 17 мая, передает РИА «Новости».

Документ был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций; впоследствии к нему присоединилась большая часть депутатов.

Закон допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и их союзников.

Также Госдума приняла в первом чтении проект об ответственности за исполнение санкций США в России.

Авторами инициативы выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава фракции ЕР Сергей Неверов, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников, первый вице-спикер ГД от ЕР Александр Жуков и первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.

Напомним, законопроект, внесенный в понедельник, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. рублей.