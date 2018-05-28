Песков: Наказание за исполнение санкций не должно влиять на инвестклимат

Закон о наказании за исполнение санкций не должен стать ограничителем для инвестклимата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, этот законопроект не должен вводить каких-то излишних ограничителей или раздражителей для инвестиционного климата – это очевидно. А как технологически это будет сделано – это будет разъяснено позже», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

На прошлой неделе Песков заявил, что Россия будет учитывать целесообразность сохранения и поддержания инвестиционной привлекательности при введении новых законов.

Напомним, 14 мая на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. Также законопроект предусматривает штрафы до 600 тыс. рублей.

Кроме того, 23 мая Совет по законотворчеству при председателе Госдумы обсудил возможность приравнять содействие введению санкций в отношении России к государственной измене.