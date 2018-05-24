Кремль обещал учитывать интересы страны на фоне новых законов

Россия будет учитывать целесообразность сохранения и поддержания инвестиционной привлекательности при введении новых законов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае с реализацией этих новых норм пока окончательной ясности нет, но в любом случае, безусловно, будет всегда учитываться целесообразность сохранения и поддержания инвестиционной привлекательности России. Часто бывает, когда различные нормы законов вызывают опасения, но в ходе реализации этих норм, как правило, многие опасения не подтверждаются», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, разделяют ли в Кремле опасения главы Сбербанка Германа Грефа об уходе иностранных инвесторов в случае принятия закона о введении уголовной ответственности за соблюдение иностранных санкций.

Напомним, в понедельник на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. Также законопроект предусматривает штрафы до 600 тыс. рублей.