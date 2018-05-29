В законе о контрсанкциях решили сохранить уголовную ответственность

Законопроект об ответственности за исполнение западных санкций будет серьезно изменен, хотя уголовное наказание в нем останется, рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В Госдуме недавно был совет по законотворчеству, обсуждался этот законопроект. Насколько мне известно, уголовное наказание остается, но документ будет серьезно переработан», – передает слова Клишаса РИА «Новости».

Между тем комитет Совета Федерации по экономполитике рекомендовал одобрить обновленный законопроект, посчитав, что в принятом документе учтены замечания и предложения сенаторов.

«Принятие закона позволит снять риски для отечественной экономики, возникающие в результате недружественных действий против России», – решили в комитете. Сенаторы планируют рассмотреть проект на заседании 30 мая.

Госдума 22 мая приняла закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств», он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как соообщал в понедельник директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко, закон вызвал напряжение в деловых кругах США, зарубежные компании просили президента России посмотреть первую редакцию документа.