Закон о контрсанкциях вызвал напряжение в деловых кругах США

Одобренный Госдумой закон о контрсанкциях вызвал заметное напряжение в деловых кругах США, зарубежные компании просили президента России посмотреть первую редакцию документа, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.

«В США, прежде всего, реакция исходит со стороны бизнес-кругов, потому что достаточно большое количество крупных американских компаний активно работает на российском рынке со времен еще Советского Союза и хотели бы здесь остаться», – сказал Борисенко, передает РИА «Новости».

По его словам, в этих кругах закон о контрсанкциях вызвал «заметное напряжение». «Даже был целый ряд обращений со стороны отдельных крупных компаний, со стороны Американо-Российского делового совета в адрес президента России с просьбой посмотреть первую редакцию, в которой закон был внесен в апреле-месяце, чтобы его как-то смягчить», – отметил дипломат.

«Мы слышим в разговорах от наших американских коллег, что в Вашингтоне заметили, что в России принимается такое законодательство и внимательно отслеживают то, как происходит процесс его принятия, и явно будут смотреть, как он будет вводиться в силу, применяться», – добавил Борисенко.

Госдума 22 мая приняла закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств», он вступит в силу со дня его официального опубликования.