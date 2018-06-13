Отмечено резкое сокращение числа убитых и раненых в Донбассе

Число погибших и пострадавших в Донбассе в 2018 году значительно сократилось, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось значительно сократить количество жертв среди гражданского населения. Общее число жертв сократилось на 55%, а число погибших – на 37%», – сказал Сайдик после очередного раунда переговоров контактной группы по Донбассу, передает РИА «Новости».

Ранее в среду пранкеры выяснили реальное отношение ОБСЕ к политике Украины в Донбассе.

Накануне лидер украинской партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко заявлял о пакете решений, которые позволят Киеву вернуть неподконтрольные территории Донбасса «на достойных условиях».

До этого сообщалось, что на полях встречи «нормандской четверки» в Берлине руководители внешнеполитических ведомств России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин обсудили ситуацию в Донбассе.