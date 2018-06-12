На Украине рассказали о «секретных переговорах» с Россией по Донбассу

Лидер украинской партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко заявил о пакете решений, которые позволят Киеву вернуть неподконтрольные территории Донбасса «на достойных условиях».

Как сообщает украинский портал Liga.net со ссылкой на Гриценко, план был подготовлен в рамках некой закрытой международной рабочей группы.

«Это закрытая рабочая группа Украины, России, Франции, Германии и США. Периодически собирается в Европе. Кроме официальных переговоров между Волкером и Сурковым, минских и нормандских переговоров существует еще и такой, где нарабатываются решения, которые ложатся на стол Меркель, Макрона, Путина, Порошенко и Трампа», – заявил Анатолий Гриценко.

Также он отметил, что в этой группе задействованы как бывшие, так и действующие политики и военные с опытом работы на должностях уровня глав МИД и минобороны, а также послов, «чьих фамилий он назвать не может».

«Мы предложили поэтапную стратегию развертывания миротворцев; детализируем, какие страны должны туда входить, их полномочия. Миссия численностью 30-40 тыс. военных, 5-6 тыс. гражданских. Выполнение плана займет от трех до пяти лет», – заявил Гриценко.

По его словам, заключительным этапом согласно плану должны стать местные выборы на неподконтрольных Киеву территориях на востоке Украины.

«Первейшая задача – перекрыть границу, нами ныне не контролируемую. Должно быть проведено разминирование, выведен рубль и заведена гривна, как основная валюта. Расформировать два армейских корпуса и фейковые государственные структуры. Нужно создать условия, в том числе имущественно-юридические, для возвращения беженцев-переселенцев. Восстановить системы жизнеобеспечения, общественный порядок», – заявил Гриценко.

Также он отмети, что указанные наработки могут быть задействованы после завершения президентских выборов на Украине.

Ранее представитель штаба операции объединенных сил (ООС) сообщил, что Украина не обладает достаточным числом боеспособных подразделений для полноценной войны с Россией.

До этого сообщалось, что на полях встречи «нормандской четверки» в Берлине руководители внешнеполитических ведомств России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин обсудили ситуацию в Донбассе.