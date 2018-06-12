В ВСУ признали неготовность к войне с Россией

Украина не обладает достаточным числом боеспособных подразделений для полноценной войны с Россией, сообщил представитель штаба операции объединенных сил (ООС).

Если Россия увеличит военную помощь или начнет войну, то ни ВСУ, ни украинское государство ее «не потянет», сообщает «Страна.ua» со ссылкой на старшего офицера штаба ООС.

«Мы не готовы воевать на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей – у Украины просто нет столько боеспособных подразделений, что бы вести полноценные сражения с Россией», – сказал офицер.

Однако, отмечает издание, в воздухе витают слухи о грядущем обострении на фронте ближе к осени. По словам старшего офицера одной из бригад ВСУ, президент Украины Петр Порошенко «и близкие к нему генералы постоянно носятся с идеей нанести быстрый удар на одном из участков фронта и одержать пусть локальную, но победу». Он отметил, что это необходимо, чтобы перед выборами торжественно заявить о «начале освобождения Донбасса».

Офицер уточнил, что технически это возможно, но все здравомыслящие военные понимают, что, если Россия ответит, то «все закончится катастрофой».

Днями ранее экс-генсек НАТО Фог Расмуссен заявил, что если бы Россия захотела, она могла бы занять Украину за несколько дней. Отметим, что украинские власти неоднократно ранее хвалили свою армию, утверждая, что она может отбить Донбасс и даже справиться с российскими войсками на территории России. Президент Украины Петр Порошенко даже называл Донбасс «форпостом Европы».