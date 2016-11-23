Расмуссен указал, в какой срок Россия способна захватить Украину

Если бы Россия захотела, она могла бы занять Украину за несколько дней, даже несмотря на повышение ее военных способностей, заявил бывший генсек альянса Фог Расмуссен.

«Если бы Россия захотела, то ее войска могли бы занять Украину за несколько дней, несмотря на то что Украина и повысила значительно свои военные способности за последние два – три года», – заявил он в интервью газете Die Welt, передает ТАСС.

При этом Расмуссен уточнил, что «при любых обстоятельствах» стоит избегать открытого вооруженного конфликта в Европе.

Отметим, что украинские власти неоднократно ранее хвалили свою армию, утверждая, что она может отбить Донбасс и даже справиться с российскими войсками на территории России. Президент Украины Петр Порошенко даже называл Донбасс «форпостом Европы». Также на Украине заявляли, что военное решение проблемы Донбасса вполне возможно – можно дойти до Новоазовска и даже до Ростова-на-Дону.

Расмуссен добавил, что НАТО стоит поддерживать Украину. Также он напомнил, что в 2008 году страны альянса решили принять Украину в блок, когда она выполнит для этого необходимые и ясные условия.

«Однако несмотря на существенный прогресс за последние три – четыре года, Украине предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем она сможет присоединиться к альянсу», – сказал Расмуссен.

Напомним, в апреле госсекретарь США Майк Помпео высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.

Ранее о том, что Украине предстоит пройти долгий путь, чтобы стать членом Североатлантического альянса, заявил постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон.