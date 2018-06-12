Лавров и Климкин обсудили Донбасс

На полях встречи «нормандской четверки» в Берлине руководители внешнеполитических ведомств России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин обсудили ситуацию в Донбассе.

Лавров рассказал, что они обсудили темы, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Петра Порошенко, передает ТАСС.

В частности, обсуждались «вопросы обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ в Донбассе».