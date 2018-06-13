Volkswagen заплатит огромный штраф за «дизельный скандал»

Прокуратура германского города Брауншвейг, расследовавшая «дизельный скандал», наложила на автоконцерн Volkswagen штраф в 1 млрд евро в связи с манипуляциями показателей выбросов вредных веществ в атмосферу в дизельных автомобилях, сообщает компания.

«Volkswagen соглашается со штрафом и тем самым признает свою ответственность», – цитирует сообщение ТАСС.

«Дизельный скандал» вокруг концерна Volkswagen разразился в США в 2015 году: компанию обвинили в оборудовании дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим показатели выбросов – для соответствия американским стандартам. В итоге были отозваны почти полмиллиона легковых машин Volkswagen и Audi.

В августе 2017 года суд в США приговорил инженера Volkswagen к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, а также штрафу в 200 тыс. долларов за причастность к «дизельному скандалу». В декабре 2017 года бывший менеджер Volkswagen получил семь лет тюрьмы по «дизельному» делу.

В июне по «дизельному» делу обвинение предъявили главе Audi.