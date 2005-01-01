Футболист-неудачник пригласил на свадьбу Урганта и Меладзе

Нападающий «СКА-Хабаровск» Максим Канунников, не забивший ни одного года в 2018 году, сыграл дорогую свадьбу, пригласив Ивана Урганта и Валерия Меладзе.

Фотографию со свадьбы Канунников опубликовал в Instagram. Мероприятие прошло в усадьбе Марьино в Ленинградской области, сообщает Ura.ru.

Отмечается, что стоимость выступления Урганта, как правило, составляет около 50 тыс. евро, Меладзе – от 80 до 100 тыс. евро.

В 2018 году Канунников провел девять матчей за «СКА-Хабаровск», не забил ни одного года и не дал ни одного результативного паса. С 1 июня у футболиста истек контракт с клубом.