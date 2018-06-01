Глава МВД наградил проявивших мужество детей

Глава МВД Владимир Колокольцев в День защиты детей наградил несовершеннолетних, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений.

«Каждого из вас, несмотря на возраст, без преувеличения можно назвать героем. В непростых ситуациях вы проявили решительность, самообладание и главное – неравнодушие, присущие даже не всем взрослым», – передает ТАСС слова Колокольцева.

Церемония награждения прошла в Московском университете МВД им. Кикотя, награды получили 13 детей.

Награду из рук министра получили 12-летний Арсений Коновалов из Москвы, преследовавший забравшихся в его квартиру грабителей до тех пор, пока их не задержали полицейские, 15-летние Владислав Абаби и Максим Хмиров из Москвы и 18-летняя Ирина Толмачева из Владимирской области помогавшие пресечь распространение наркотиков, 18-летняя Валерия Путилова из Волгоградской области, которая помогла полицейским выявить около 6 тыс. интернет-сайтов, распространявших наркотики, 11-летний Максим Выборнов из Тамбовской области, который оказал первую помощь пострадавшей в ДТП 70-летней женщине и нашел скрывшегося с места происшествия водителя.

Владислав Денисов, Михаил Карасев, Вячеслав Лагуткин, Дмитрий Нечаев и Максим Юрченко из Кемеровской области задержали напавшего на женщину грабителя, а 13-летний Степан Баулин помог полицейским задержать преступника, напавшего на девочку в лифте многоквартирного дома.

Также награжу получил 18-летний Андрей Зубатов из Владимирской области, который спас пассажиров маршрутного такси, водитель которого внезапно потерял сознание.

Кроме того, награды получили победители Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа», на который всего поступило 280 работ.



Между тем официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что отсутствие надлежащей социально- психологической помощи в образовательных учреждениях становится причиной детской преступности.

«Прокуроры отмечают, что совершение детьми противоправных деяний во многом связано с отсутствием в образовательных организациях надлежащей социально-психологической помощи», – сказал Куренной.

Он отметил, что педагоги не всегда принимали достаточные меры по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, не обеспечивали взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики.



За четыре месяца этого года прокуроры выявили в России свыше 255 тыс. нарушений, в целях устранения которых было внесено 55,8 тыс. представлений, принесено 24,3 тыс. протестов, в суды направлено 28 тыс. исков и заявлений.

Почти во всех регионах прокуроры выявили факты незаконного взимания денег с родителей учеников на получение документов об образовании, на ремонт помещений, оплату охраны, уборщиц, школьного автобуса.

Помимо этого, школьники не полностью обеспечивались бесплатными учебниками и пособиями, а дети-инвалиды не могли реализовать свое право на образование в связи с отсутствием в школах специальных условий для его получения.

В этом году прокуроры уделили особое внимание безопасности детских игрушек и игровых сооружений.

«Установлено, что детские игрушки зачастую реализуются без сертификатов качества, маркировочных ярлыков, информации о товаре и изготовителе. Выявлены нарушения органолептических, химических, токсиколого-гигиенических показателей», – заявил Куренной.

В российских школах в 2017 и 2018 годах произошло более 13 нападений учеников на своих сверстников, среди которых – стрельба в школе подмосковной Ивантеевки, нападение десятиклассника с ножом на учеников младших классов в Перми. 19 января ученик 9-го класса школы в поселке Сосновый Бор в Бурятии с топором напал на учеников, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.