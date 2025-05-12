Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?2 комментария
СК возбудил дело после обстрела Рыльска украинскими боевиками
Уголовное дело по факту ракетного обстрела города Рыльска возбуждено Главным военным следственным управлением Следственного комитета России, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Дело открыто по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), говорится в Telegram-канале СК.
По данным следствия, 11 мая украинские боевики нанесли удар реактивной системой залпового огня по гражданской инфраструктуре Рыльска. Пострадали три мирных жителя, полностью разрушена гостиница, повреждены несколько жилых домов.
Военные следователи на месте обнаружили фрагменты ракеты реактивной системы М142 HIMARS. Назначена взрывотехническая судебная экспертиза изъятых материалов.
В настоящее время следствие устанавливает представителей украинских вооруженных формирований, причастных к преступлению.
Ранее по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате атаки пострадала гостиница, три человека получили травмы. Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.