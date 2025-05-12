Песков подчеркнул важность прямых контактов Москвы и Киева для установления мира

Песков заявил о необходимости прямых переговоров по Украине

Tекст: Ирма Каплан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Sky News отметил: для прекращения огня на Украине необходимы прямые переговоры Москвы и Киева. Он подчеркнул серьезный анализ текущей ситуации при подобном решении.

«Нужно вести... прямые переговоры, чтобы найти путь к прекращению огня. Упрощенный подход к прекращению огня неприемлем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В ответ президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум о необходимости полного прекращения огня со стороны Москвы с 12 мая и только после этого выразил готовность к диалогу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал Киев «немедленно» согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По его мнению, такие контакты позволят понять, возможна ли сделка. Лидеры стран ЕС последовали его примеру и призвали Зеленского к переговорам с Москвой без условий.