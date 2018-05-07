Крымские пограничники отработают навыки борьбы с захватом судов

Пограничники Крыма проведут морские учения, в ходе которых отработают навыки борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, сообщили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ.

«Седьмого мая в Керченском проливе пограничное управление ФСБ России по Крыму проведет морские учения, в ходе которых пограничники отработают методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, освобождение судна с заложниками и нейтрализация условных пиратов или террористов», – передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу российские пограничники задержали на западном берегу Крыма в Черном море украинское судно по подозрению в незаконном рыбном промысле.

Киев направил Москве ноту из-за задержания украинского судна.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что попавших в украинский плен рыбаков теперь можно вытащить.