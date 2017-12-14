У берегов Крыма задержано украинское судно

Российские пограничники задержали на западном берегу Крыма в Черном море украинское судно по подозрению в незаконном рыбном промысле, сообщила пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.

«Пограничным сторожевым кораблем <...> задержано украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки – город Очаков, Украина), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение погрануправления.

Там рассказали, что украинское судно, на борту которого находились пятеро членов экипажа, было задержано в районе мыса Тарханкут. Судно и экипаж доставлены в Крым «для проведения процессуальных действий», в ходе проверки изъяты несколько километров сетей.

В четверг Украина пожаловалась на «жесткий» досмотр Россией судов в Керченском проливе.

Напомним, 26 марта украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». Некоторым членам экипажа удалось бежать и вернуться в родной Крым. Капитан «Норда» Владимир Горбенко заявлял, что экипаж взяли в заложники, а член экипажа сейнера Ирина Оборина, которой удалость вернуться в Россию, рассказала, как украинские пограничники ставили под пулеметы всю команду судна. Москва потребовала прекратить издевательства над российскими моряками, пригрозив ответить, если Киев не отпустит экипаж.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Россия способна наказать Украину за пиратство еще сильнее.