Киев направил Москве ноту из-за задержания украинского судна

МИД Украины в связи с задержанием российскими пограничниками в акватории Черного моря рыболовецкого судна «ЯМК-0041» направил Москве ноту, сообщила официальный украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

«В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна в срочном порядке направили ноту МИД России с целью выяснения всех обстоятельств задержания», – написала Беца в Twitter.

Напомним, ранее российские пограничники задержали на западном берегу Крыма в Черном море украинское судно по подозрению в незаконном рыбном промысле.

Впоследствии депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять украинское судно с браконьерами на экипаж захваченного пограничниками Украины рыболовецкого сейнера «Норд».