Украинских браконьеров предложили обменять на моряков «Норда»

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять задержанное украинское судно с браконьерами на экипаж захваченного пограничниками Украины рыболовецкого сейнера «Норд».

«Было бы правильно, если бы наших моряков обменяли на этих браконьеров. К сожалению, Украина на сегодня не следует нормам международного права и попирает свои законы, насильно удерживая крымский экипаж», – цитирует Шеремета РИА «Новости».

Также парламентарий отметил, что необходимо обменять не только членов экипажа, но и суда.

«Наших ребят нужно вернуть домой. И судно тоже должно вернуться назад в родную гавань», – добавил Шеремет.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали на западном берегу Крыма в Черном море украинское судно по подозрению в незаконном рыбном промысле.

В конце марта украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». Капитан «Норда» Владимир Горбенко заявлял, что экипаж взяли в заложники, а член экипажа сейнера Ирина Оборина, которой удалость вернуться в Россию, рассказала, как украинские пограничники ставили под пулеметы всю команду судна. Москва потребовала прекратить издевательства над российскими моряками, пригрозив ответить, если Украина не отпустит экипаж.