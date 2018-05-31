Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге

Машина с актером и музыкантом Джонни Деппом врезалась в стену на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге.

Автомобиль с Деппом внутри не вписался в поворот и врезался в стену, когда выезжал из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, сообщает «5 канал».

Депп находится в России, где отыграл в составе «супер-группы» Hollywood Vampires, в которую входят также Элис Купер и Джо Перри из Aerosmith, концерты в Москве и Петербурге.

Ранее Депп рассказал, чем отличаются русские девушки, а также сравнил Москву с Парижем.