CNN показал матерный ответ Бабченко британской прессе

Телеканал CNN продемонстрировал в одном из своих репортажей о «покушении» на Аркадия Бабченко обращенный к британской прессе комментарий журналиста, содержащий ненормативную лексику.

В четверг, 31 мая, Бабченко на своей странице в Facebook раскритиковал британские СМИ, в частности обозревателя The Guardian Шона Уокера, который предположил, что от инсценировки убийства журналиста может быть больше вреда, чем пользы.

«Дорогая пресса Британии! А иди, пожалуйста, ***, а? А хотите пользы – дайте мне британский паспорт и защиту. Вот тогда и будете меня учить, как спасти свою семью. Умники ***, ***», – написал Бабченко. (Газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на комментарий из-за содержащейся в нем ненормативной лексики).

Такой комментарий он оставил под своим постом, в котором пошутил о том, что украинские правоохранители решили инсценировать его убийство из-за скуки.

Этот же комментарий включил в свой репортаж телеканал CNN, немного смягчив лексику Бабченко.

«Dear British press, please go *** yourself. If you want to do good – give me a UK passport and protection. Then you can teach me how to protect my family. ***», – цитирует CNN журналиста.

Тем временем стало известно, что у украинских правоохранителей нет прямых доказательств того, что люди из России, с которыми общался предполагаемый организатор «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, представляют российские спецслужбы.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».