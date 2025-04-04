Мэлу Гибсону разрешили владеть оружием после скандала с Оксаной Григорьевой

Министерство юстиции США восстановило право Мэла Гибсона на огнестрельное оружие

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает New York Times, Министерство юстиции США решило восстановить актера Мэла Гибсона в праве владеть огнестрельным оружием. Это право было отнято у него в 2011 году из-за обвинений в домашнем насилии, выдвинутых российско-американской пианисткой Оксаной Григорьевой.

Решение о восстановлении права на оружие было одобрено генеральным прокурором Пэм Бонди и касается не только Гибсона, но и еще девяти человек, чьи имена не называются. Ожидается, что соответствующий документ будет опубликован в официальном правительственном журнале США.

Издание отмечает, что решение было принято менее чем через месяц после увольнения прокурора по помилованиям Элизабет Ойер, которая ранее отказалась рекомендовать восстановление Гибсона в правах, ссылаясь на соображения безопасности. Ойер отмечала, что ее увольнение не связано с делом актера, несмотря на его личные отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Скандал между Гибсоном и Григорьевой разразился в 2010 году, когда пианистка обвинила актера в домашнем насилии. Конфликт был урегулирован в 2011 году, когда Гибсон согласился выплатить Григорьевой 750 тыс. долларов и позволить ей жить с дочерью в одном из своих домов.

Позднее российско-американская пианистка и певица Оксана Григорьева решила подать иск против адвокатов, представлявших ее интересы в судебной сделке с Гибсоном.

Отметим, что в этом году Дональд Трамп назначил известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде для возвращения индустрии «из тьмы к свету».