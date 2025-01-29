Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
Грузинского наемника Каджая заочно осудили в России
В Верховном суде ДНР вынесен заочный приговор гражданину Грузии Автандилу Каджая по делу об участии в боевых действиях на стороне украинской армии с марта по июль 2022 года, сообщил Следственный комитет России.
Верховный Суд Донецкой народной республики признал собранные Главным следственным управлением Следственного комитета доказательства достаточными для вынесения приговора гражданину Грузии Автандилу Каджая, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Каджая участвовал в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника с марта по июль 2022 года. В этот период наемник проходил военную подготовку и участвовал в боевых действиях против силовых структур ДНР и ВС России. Ему предоставили личное огнестрельное оружие, боеприпасы и специальное снаряжение.
Суд приговорил Каджая к шести годам лишения свободы. Его объявили в международный розыск.
Ранее грузинского боевика Николоса Берианидзе приговорили к пожизненному сроку по делу о наемничестве и убийстве российских военнослужащих.