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Эксперты оценили ущерб экологии от крушения танкеров в 84,9 млрд рублей
Росприроднадзор заявил, что ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море составил 84,9 млрд рублей, и владельцы судов должны возместить его в течение месяца.
Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный крушением танкеров в Черном море, в 84,9 млрд рублей, передает ТАСС.
Как сообщила глава ведомства Светлана Радионова, сумма ущерба в отношении ООО «Кама шиппинг», владеющего танкером «Волгонефть-212», составила 49,46 млрд рублей, а в отношении ЗАО «Волготранснефть», владельца танкера «Волгонефть-239», – 35,48 млрд рублей.
Она подчеркнула, что у компаний есть месяц на добровольное возмещение ущерба, в противном случае им будут предъявлены иски в суд.
Глава МЧС Александр Куренков добавил, что новых выбросов мазута из затонувших танкеров в Керченском проливе не зафиксировано.
«Ситуация в зоне нахождения затонувших фрагментов судов остается стабильной, выходов мазута из танков не фиксируется», – заявил он.
Ранее на побережье Анапы около отеля «Пляжный поселок» зафиксированы выбросы нефтепродуктов.
В МЧС сообщили, что специалисты собрали более 151 тыс. тонн загрязненного песка и грунта в ходе очистки Керченского пролива.