Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.21 комментарий
В России заочно осудили грузинского наемника за терроризм в Курской области
Грузинского гражданина Рати Бурдули заочно признали виновным в нападении на российских военных и обстреле жилых домов в Курской области, такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд, сообщили в Генпрокуратуре.
Бурдули в августе 2024 года вторгся в составе украинского вооруженного формирования «Интернациональный легион» в Курскую область, указало ведомство на своем сайте.
Он участвовал в нападении на населенные пункты, стрелял по российским военным, жилым домам, объектам гражданской инфраструктуры, запугивал мирных жителей.
Бурдули признали виновным по статье «Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий» и приговорили к 25 годам заключения заочно.
Также отмечается, что в октябре 2024 года его осудили в Верховном суде ДНР по статье «Наемничество». Бурдули объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Ранее в январе Верховный суд ДНР осудил гражданина Грузии Автандила Каджая по делу об участии в боевых действиях на стороне украинской армии с марта по июль 2022 года.