Tекст: Дмитрий Зубарев

Норвежские вооруженные силы поддерживают «профессиональные и ориентированные на достижение цели» отношения с российскими коллегами в Арктике, передает ТАСС. Об этом заявил начальник объединенного штаба ВС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен, отметив важность контактов для безопасности обеих стран.

Вице-адмирал подчеркнул, что контакты между двумя странами происходят раз в неделю по специальному каналу связи. «Мы считаем, что важно иметь возможность [контактировать]. Это связано с безопасностью», – заявил он в комментарии британской газете The Financial Times, добавив, что российские военные, по его мнению, видят ситуацию аналогично.

Кроме того, норвежские военные в своей штаб-квартире в городе Буде хранят подарки от российских коллег, такие как водка и матрешка, и обмен поздравлениями в Рождество стал традицией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали гонку ледокольных флотов с Россией, стремясь укрепить свое присутствие в Арктике. Россия и США координируют усилия в Арктике, что заставляет Китай пересмотреть свою арктическую стратегию. Работа Арктического совета помогает усиливать контакты между Россией и США, способствуя развитию диалога в регионе.