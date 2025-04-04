Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.0 комментариев
Вице-адмирал Андерсен: Норвегия сохранила профессиональные отношения с Россией в Арктике
Норвежские вооруженные силы продолжают поддерживать профессиональные отношения с российскими коллегами в Арктике, несмотря на политические разногласия, сообщил вице-адмирал Руне Андерсен.
Норвежские вооруженные силы поддерживают «профессиональные и ориентированные на достижение цели» отношения с российскими коллегами в Арктике, передает ТАСС. Об этом заявил начальник объединенного штаба ВС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен, отметив важность контактов для безопасности обеих стран.
Вице-адмирал подчеркнул, что контакты между двумя странами происходят раз в неделю по специальному каналу связи. «Мы считаем, что важно иметь возможность [контактировать]. Это связано с безопасностью», – заявил он в комментарии британской газете The Financial Times, добавив, что российские военные, по его мнению, видят ситуацию аналогично.
Кроме того, норвежские военные в своей штаб-квартире в городе Буде хранят подарки от российских коллег, такие как водка и матрешка, и обмен поздравлениями в Рождество стал традицией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали гонку ледокольных флотов с Россией, стремясь укрепить свое присутствие в Арктике. Россия и США координируют усилия в Арктике, что заставляет Китай пересмотреть свою арктическую стратегию. Работа Арктического совета помогает усиливать контакты между Россией и США, способствуя развитию диалога в регионе.