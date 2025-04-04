Минобороны заявило о шести новых атаках Украины на объекты энергетики России

Tекст: Вера Басилая

Министерство обороны сообщило о шести новых атаках на объекты энергетической инфраструктуры страны, пострадали газовые и электросети в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Первой атакой, произошедшей 3 апреля, был поврежден газопровод низкого давления в поселке Белая Березка Брянской области, что привело к прекращению газоснабжения бытовых абонентов. Следующая атака была зафиксирована 4 апреля, также в Белой Березке, где ударный беспилотник ВСУ снова повредил газопровод, обслуживаемый МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск». В результате инцидента население осталось без газа.

В Тамбовской области, в городе Котовске, 4 апреля в утренние часы в результате атаки был поврежден стальной газопровод, принадлежащий АО «Газпром газораспределение Тамбов», что вызвало перебои в газоснабжении. В Брянской области в тот же день произошли две атаки на энергосети, связанные с филиалом ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», что оставило без электричества Климовский район и десятки бытовых потребителей.

Также атака произошла в Липецкой области, где в 08:10 утра был атакован энергообъект в поселке Новониколаевка, что привело к прекращению электроснабжения бытовых потребителей.

Министерство обороны обращает внимание на то, что ВСУ продолжают ежедневно атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на согласие Владимира Зеленского о прекращении таких ударов с 18 марта.

Ранее в четверг Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

В Кремле заявили, что Украина ежедневно атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.