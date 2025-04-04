FT: ВС Норвегии еженедельно поддерживают связь с Россией в Арктике

Tекст: Елизавета Шишкова

Норвежские вооруженные силы до сих пор поддерживают линию связи с российскими коллегами в Арктике, передает РИА «Новости». Каждый год они поздравляют друг друга с Рождеством и хранят подарки от россиян, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу объединенного штаба норвежских ВС вице-адмирала Руне Андерсена.

Каждую среду в 13.00 мск норвежские военные из базы в Буде, расположенной за Полярным кругом, проверяют связь с российским Северным флотом. Несмотря на то что связи с российскими коллегами были оборваны в 2014 году, еженедельная проверка связи сохранилась. Вице-адмирал Андерсен подчеркнул, что отношения с россиянами остаются профессиональными.

По словам Андерсена, важно иметь возможность для связи, что является вопросом безопасности. Он также отметил, что в норвежском штабе до сих пор хранятся подарки от российских моряков, такие как стеклянный автомат Калашникова, наполненный водкой, и матрешка.

Проверка связи осуществляется на случай возникновения аварии или инцидента, требующего помощи от российских коллег. Это подчеркивает продолжение диалога и сотрудничества между вооруженными силами двух стран в Арктическом регионе.

Ранее МИД России на встрече с послом Норвегии Робертом Квиле призывал Осло воздержаться от действий, способных привести к усилению напряженности вокруг архипелага Шпицберген.

Российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность по поводу тренировочных мероприятий НАТО на Шпицбергене, подчеркнув двойственный характер заявленных спасательных операций.