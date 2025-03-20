Посол России в Норвегии выразил обеспокоенность учениями НАТО на Шпицбергене

Tекст: Дарья Григоренко

Корчунов в комментарии Aftenposten выразил озабоченность по поводу тренировочных мероприятий с участием сил НАТО на Шпицбергене. Он отметил, что заявленная цель учений, а именно отработка спасательных операций, имеет «двойственный характер». Он подчеркнул, что участившиеся мероприятия с привлечением НАТО вызывают беспокойство у российской стороны, передает ТАСС.

По словам Корчунова, в норвежских СМИ ранее появлялись публикации о том, что на Шпицбергене находится наземная спутниковая станция двойного назначения. Данные, получаемые с ее помощью, могут использоваться в конфликте на Украине, что не ограничивается мнением российской стороны. Посол напомнил, что Договор о Шпицбергене 1920 года запрещает сооружение укреплений на территории архипелага для военных целей.

Корчунов подчеркнул, что, несмотря на запреты, действующее норвежское законодательство не исключает возможности использования данных спутников двойного назначения в военных целях. Он заявил, что Россия заинтересована в мирном использовании Арктики и призвал к отказу от шагов, способных нагнетать напряженность в регионе.

Ранее сообщалось, что Дания и Финляндия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества с акцентом на Балтийский регион и освоение истребителей F-35. Датская разведка ранее предупредила о возможном нападении России на НАТО.

Напомним, страны НАТО создали миссию Navy Policing для усиления безопасности на Балтике.