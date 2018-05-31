«Лаборатория Касперского» собралась подать апелляцию на решение суда в США

«Лаборатория Касперского» сообщила, что намерена подать апелляцию на решение американского суда, который отклонил требование отменить запрет использования ПО компании в госучреждениях США.

Компания заявила о намерении «отстаивать свои права до конца». По ее мнению, решение американских властей о запрете использовать ПО «Касперского» противоречит заявленной руководством США «цели защиты федеральных компьютерных систем», передает ТАСС.

Эти запреты стали результатом «неконституционного процесса», не было никакого «серьезного выяснения фактических обстоятельств», заявили в компании.

Учитывая, что никаких доказательств вредоносной деятельности «Лаборатории Касперского» нет, решение властей США «будет иметь масштабные последствия для глобального технологического сообщества», говорится в сообщении.

«Лаборатория Касперского» подчеркнула, что предлагает «заинтересованным сторонам проверять исходный код» ПО и следить за обработкой данных от пользователей в Северной Америке и Европе. Верификацию будет осуществлять третья сторона, заверили в компании.

«Лаборатория Касперского» призвала к «диалогу и сотрудничеству».