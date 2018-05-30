Суд отклонил иск о незаконности запрета ПО «Лаборатории Касперского» в госучреждениях США

Американский суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» о незаконности запрета использования продукции российской компании в госучреждениях США.

Суд не счел заслуживающими удовлетворения требования компании отменить положения подписанного в декабре 2017 года Закона о национальной обороне США, запрещающие американским органам власти приобретать программное обеспечение и сервисы «Лаборатории Касперского» в 2018 году, передет ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

Напомним, после того, как от программного обеспечения «Лаборатории Касперского» отказались власти США, российская компания обратилась с ходатайством о предварительной судебной приостановке запрета.

Позднее американские чиновники заявляли, что не могут отказаться от программного обеспечения «Лаборатории Касперского», так как оно «слишком глубоко» внедрено в компьютерную инфраструктуру госучреждений.