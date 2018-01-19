«Касперский» потребовал отменить запрет на ПО компании в госструктурах США

Российская компания «Лаборатория Касперского» сообщила, что обратилась с ходатайством о предварительной судебной приостановке запрета на использование продукции компании властями США.

«Лаборатория Касперского» просит приостановить «неконституционное» решение министерства внутренней безопасности США, которое основано на «непроверенных, субъективных и нетехнических источниках», передает ТАСС.

Компания подчеркивает, что МВБ так и не предоставило ей шанс «выразить свою позицию» в рамках законных процедур, лишив «Лабораторию» возможности «опровергнуть ложные обвинения».

Кроме того, «Лаборатория Касперского» указала, что никаких доказательств обвинений в ее адрес так и не предоставлено.