США столкнулись с трудностями при избавлении от «Касперского»

Американские чиновники заявляют, что не могут отказаться от программного обеспечения российской компании «Лаборатория Касперского», так как оно «слишком глубоко» внедрено в компьютерную инфраструктуру госучреждений.

Некоторые структуры правительства США столкнулись с тем, что код, написанный московской компанией, встроен в маршрутизаторы, брандмауэры и другое оборудование, и никто точно не знает, как от него избавиться.

«Это непросто, и процесс займет больше года», – цитирует Daily Beast одного из чиновников. Он также отметил, что Конгресс не обеспечил финансирования для замены устройств.

По закону, госучреждения США должны полностью отказаться от «Касперского» к октябрю.

Ранее от ПО «Лаборатории Касперского» отказались США и Литва. Российская компания «Лаборатория Касперского» сообщила, что обратилась с ходатайством о предварительной судебной приостановке запрета на использование продукции компании властями США.