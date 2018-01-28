СМИ сообщили об отказе госструктур Литвы от продукции «Лаборатории Касперского»

Госструктуры Литвы решили полностью отказаться от использования продукции «Лаборатории Касперского», сообщает портал la.lv.

По данным портала, в декабре 2017 года правительство страны признало «потенциальную угрозу» национальной безопасности программного обеспечения компании. Тогда же был утвержден процесс замены продукции российской компании в течение 90 дней, сообщает RT.

Утверждается, что процесс отказа от «Лаборатории Касперского» было решено не затягивать. Все администраторы в инфраструктуре информационных систем особой важности, как отметили в Минобороны, уже не используют программное обеспечение.

При этом в Национальном центре кибернетической безопасности страны пояснили, что программами компании пользовались только 5% госучреждений.

Отметим, что в декабре в США также вступил в силу запрет на использование «Касперского».