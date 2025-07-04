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В Госдуме спрогнозировали возможный уход Twitch с российского рынка
После ограничения качества видеотрансляций для российских пользователей платформа Twitch может полностью покинуть российский рынок, повторив сценарий ухода из Южной Кореи.
Платформа Twitch может самостоятельно покинуть российский рынок, сообщил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, передает ТАСС.
«Я думаю, что южнокорейский сценарий рано или поздно будет реализован, и каким-то образом подталкивать Twitch к скорейшему уходу необходимости нет», – обозначил свою позицию депутат.
В конце июня Twitch ограничила максимальное качество видеотрансляций для российских пользователей до разрешения 720p при 60 кадрах в секунду. Горелкин напомнил, что аналогичные ограничения ранее были введены в Южной Корее, где впоследствии платформа полностью прекратила работу.
По мнению депутата, уход Twitch создаст возможности для российских альтернатив и появления новых игроков на рынке стриминговых платформ. Он отметил, что создать стриминговую платформу проще, чем аналог YouTube, где важнейшим активом остается контентная база.
Горелкин подчеркнул, что государству следует обеспечить экономические и правовые условия для развития отечественных сервисов, включая интеграцию российских платежных систем и соблюдение закона стримерами. Однако парламентарий выразил сомнения в необходимости создания единого «национального стриминга» по аналогии с мессенджером.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России и странах Европы произошли сбои в работе сервисов Google и Twitch. А Павел Дуров опроверг слухи о возможном уходе Telegram с российского рынка.