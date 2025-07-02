Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.10 комментариев
Дуров опроверг слухи об уходе Telegram с российского рынка
Павел Дуров объявил фейком сообщения об уходе Telegram из России
Сооснователь Telegram сообщил, что слухи о возможном уходе сервиса, появившиеся в ряде каналов, не соответствуют действительности.
Павел Дуров заявил, что информация о якобы планируемом уходе Telegram с российского рынка является фейковой, передает ТАСС. По его словам, такие сообщения распространили телеграм-каналы на прошлой неделе, после чего в мессенджере появилась специальная пометка под подобными постами.
«Несколько дней назад телеграм-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в телеграм-каналах», – написал он в своем блоге.
Дуров также подтвердил внедрение в Telegram новой функции, которую пользователи назвали «фактчекингом» – плашек, опровергающих ложную информацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французские следователи допустили значительные юридические ошибки и неточности при расследовании дела против Павла Дурова.
Павел Дуров рассказал, что не ответил на личное сообщение Эммануэля Макрона в Telegram после скандала с выборами в Румынии. Французские СМИ устроили настоящую травлю Telegram после ареста Дурова в Париже.