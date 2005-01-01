Телеканал CNN, уделявший среди прочих западных СМИ особое внимание жесткой критике Кремля журналистом Аркадием Бабченко, вынужден был признать, что заявления Киева о причастности России к убийству одиозного публициста оказались ложью.

Сюжет о «живом Бабченко» показал телеканал CNN. «Что происходит?» – спросила ведущая у собственного корреспондента в России.

Он рассказал о пресс-конференции с участием Бабченко, отметив, что все сказанное официальными чиновниками Украины оказалось ложью. Также, по его словам, «все, что сказали русские ­– правда».

Корреспондент подчеркнул, что украинский премьер Владимир Гройсман «несправедливо обвинил Россию» в убийстве Бабченко.

В среду Гройсман выразил уверенность, что за убийством Аркадия Бабченко стоит Россия, министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявил о «разных тактиках» России.

Отметим, зарубежные СМИ уделили особое внимание жесткой критике Кремля «убитым» в Киеве Бабченко. О том, что гибель «российского журналиста, жестко критикующего Кремль», связана с его профессиональной деятельностью, писала газета New York Times. Al Jazeera подчеркивала, что статьи Бабченко «возмущали россиян», а сам он являлся «громким критиком Путина». Британская Guardian в заголовке назвала Бабченко «критиком Кремля», а убийство связала с его журналистской работой.